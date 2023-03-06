Ulukavakspor, Mecitözü Gençlerbirliği’ne gol yağdırdı

HARUN AKKAYA

1. Amatör Küme’de ikinci yarının ilk maçında Ulukavakspor, Mecitözü Gençlerbirliği’ni 9-1 gibi farklı skorla yenerek üçüncü sıradaki yerini korudu.

Bir yanda kadrosundaki üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmesi nedeni ile alt yapı takviyeli bir kadro ile çıkan Mecitözü Gençlerbirliği diğer tarafta ise ilk yarıdaki kadrosunu büyük oranda değiştiren Ulukavakspor arasındaki maçta Ulukavakspor ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle 9-2 galip ayrılarak ikinci yarıya üç puanla başladı.

Bu sonuçla Ulukavakspor 18 puana yükselerek üçüncü sıradaki yerini korurken Mecitözü Gençlerbirliği 4 puanda kaldı.