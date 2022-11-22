Valilik Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu

YÜKSEL BASAR

Bu yıl ilk kez düzenlenen Valilik Kupası turnuvalarında dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları dün düzenlenen törenle verildi.

Millet Bahçesi sentetik futbol sahasında yapılan kurumlar arası futbol turnuvasında 31 takımda 371 sporcu mücadele etti.

Maçlar sonunda Çorum L Tipi Kapalı Ceza infaz Kurulu birinciliği kazanırken Polisgücü takımı ikinci Ay Yıldız TİM takımı üçüncü Bahçelievler İlkokulu takımı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan voleybol müsabakalarında ise erkeklerde 20 bayanlarda ise dört takım mücadele etti.

Toplam 250 sporcunun mücadele ettiği voleybol turnuvası sonunda kadınlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi üçüncü İl Sağlık Müdürlüğü ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Bayat Kaymakamlığı birinci Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ikinci Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan masa tenisi müsabakalarında takım yarışmalarında 11 takımda 50 sporcu mücadele etti. Bayanlarda iki takımın mücadelesi sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci İl Sağlık Müdürlüğü ise ikinci oldu. Erkeklerde ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü birinci İl Emniyet Müdürlüğü ikinci İl Jandarma Komutantığı üçüncü Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Masa Tenisi Ferdi Bayanlarda AFAD’dan Mehtap Uzunçınar birinci Gençlik ve Spor Müdürlüğünden Özge Öztürk ikinci Semra Gündüz üçüncü Merve Taş ise dördüncü oldu. Ferdi Erkeklerde ise İlhan Kömbeci birinci Mustafa Ertan Tabuk ikinci İslam Şimşek üçünü Nurettin Topal ise dördüncü oldu.