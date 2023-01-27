Yalçın’dan 2 Ahmet 1 İsmet adına Şadırvan

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın Çorum’un üç sevilen merhum isminin adına Samsun-Sinop arasındaki Aliye Hatun Cami’ine şadırvan yaptırdı.

Din Görevlisi olarak görev yapan ve emekli olan Çorumlu İmam Hatip Kerim Birkan’ın ihtiyacını bildiği şadırvan için Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile temasa geçti. Başkan Yalçın bu talebe duyarsız kalmadı ve Çorum’un sevilen merhum üç ismi için Şadırvanın yapılması için gerekli desteği verdi.

Merhum isimler Ahmet Yılmaz, Ahmet Çıtak ve İsmet Koşar’ın isimlerinin yazılı olduğu şadırvan tamamlanarak hizmete açıldı. Emekli İmam Kerim Birken Çorum fK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a bu duyarlılığı için teşekkür etti.