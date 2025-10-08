2025 Amatör Haftası ‘Sporun Enleri Gecesi’ programı netlik kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediye Başkanlığı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Ticaret Sanayi Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor ödül Gecesi yarın akşam saat 18.00’de Yeni Spor Salonu’nda yapılacak.

Müzik Dinletisi ile başlayacak tören Usulararası ve Ulusal müsabakalarda derece elde eden sporcuların ödüllendirilmesi ile devam edecek.

Tören de daha sonra Acrobass Basketbol Şow gösterisi ve ardından Capoeira Gösterisi ile Halk Oyunları gösterisi ile devam edecek. Programın son bölümünde ise spora destek veren kurum ve kuruluşlara plaketleri verilecek.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı yarın akşam düzenlenecek olan ödül törenine tüm branşların sporcuları ve velilerini davet etti.