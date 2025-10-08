Arca Çorum FK U 19 Gelişim Liginde dördüncü hafta maçında bugün Keçiörengücü deplasmanında galibiyet arayacak.

Ligde ilk üç maçta bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak 1 puanla sekizinci sırada bulunan Çorum FK üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile 6 puanla beşinci sırada yer alan Keçiörengücü takımları bugün saat 13.00’de Elmadağ Stad’ında karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takım ilk üç haftada hasret kaldığı üç puan hasretine bu maçta son vermek istiyor. Ev sahibi takımda galip gelerek üst sıralarda yer bulmayı amaçlıyor.

Elmadağ Stad’ında oynanacak maçı Bedirhan Efeakdoğan yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Anıl Gökberk Sarı ve Arda Yiğit Bozkurt yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Gürkan Sevinç yapacak.