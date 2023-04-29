S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 2023 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Ankara yolu 7. Km’de faaliyet gösteren Kooperatif yerleşkesinde gerçekleştirilen Mali Genel Kurul toplantısına Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Alaca Esnaf Odası Başkanı İsmail Ataç ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.

Divan Başkanlığını Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’in yaptığı Mali Genel Kurul’da Divan üyeliklerini ise Yusuf Aktaş ve Musa Kınıklı yaparken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kooperatifin yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ile gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, üyelerine hizmet etmekten her zaman onur duyduğunu ifade ederek, kooperatif üyelerine işlerinde kazasız belasız günler temenni etti.

Hasan Eker Başkanlığı’ndaki kooperatifin Yönetim Kurulu Yaşar Bozok, Serdar Gümüş, Hasan Karagöz, Celal Kınıklı, Noğman Ateş ve Yaşar Toprak’tan oluşurken, Denetim Kurulu ise Osman Eliaçık, Cengiz Demiral ve Gazi Ünal’dan oluşuyor.