Çorum FK’nın yeni sezonda mücadele edeceği 1. lig maçları için Şehir Stadyumu mercek altına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Türkiye Futbol Federasyonu Medya Sorumlusu Rasim Artagan ve Beinsports Sorumlusu Gökhan Dilber’den oluşan ekip Yeni Şehir Stadyumunda incelemelerde bulundular. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum FK Müdürü Özgür Yıldırım ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve stad görevlileri hazır bulundu.

Futbol Federasyonu Medya Sorumlusu Rasim Artagan ve Yayıncı Kuruluş Beinsports Sorumlusu Gökhan Dilber özellikle maçların canlı yayını için gerekli odalar, kamera konulacak alanlar, basın mensuplarının çalışma alanları, takımların stada giriş alanları, enerji panolarındaki eksiklikleri gibi bir çok alandaki isteklerini yazılı bir rapor halinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne sundu.

Dün yapılan yayıncı kuruluş ve TFF incelemesinin ardından Temmuz ayı sonuna doğru gelecek ikinci bir ekibin belirlenen eksiklerin giderilip giderilmediğini tesbit ederek maçların oynanıp oynanamayacağına son karar verilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdür Cemil Çağlar stadın belirledikleri eksiklerini gidermek için çalışmaya başladıklarını koltukların numaralandırılması işleminde sona geldiklerini ayrıca kırılan koltukların yenilenmesi için beş bin adet koltuk sipariş ettiklerini bu çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Çağlar yayıncı kuruluşun talepleri doğrultusunda gerekli çalışmaları da en kısa sürede tamamlayarak 1. ligdeki ilk maça istenilen düzeye getireceklerini sözlerine ekledi.