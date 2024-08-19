Yeni Şehir Stadyumu dün akşama oynanan Fatih Karagümrük maçına yetiştirildi.

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanan Yeni Şehir Stadyumunun belirlenen eksikleri yapılan takip sonunda yapımcı firmaya yaptırılmak üzere karar alındı.

Yapımcı firma tarafından 15 gün önce başlatılan çalışmalarda tribünlerin kısa olan bölümleri uzatma yapıldı.

Özellikle tribünlerin ön bölümünde oturan taraftarların yağmurdan etkilenmesi nedeni ile yapılan bu çalışmalar hafta boyunca yoğun bir çalışma sonunda tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinden geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cemil Çağlar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ile birlikte Yeni Şehir Stadyumunda incelemelerde bulundular.

Yapımcı firma yetkililerinden bilgi alan Müdürler çalışmaların Fatih Karagümrük maçının yetiştiriymesinden dolayı teşekkür ettiler.

Öte yandan hafta boyunca stadın koltukları ve diğer bölümlerinde KYK Personelleri tarafından hummalı bir temizlik çalışması yapıldı.