HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi Çorum FK taraftarlarına Düzcespor maçını izletmek için stad yanına dev ekran kuracak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Yalrız bırakırmıyız ‘Bize her yer stadyum’ yazarak pazar günü Şehir Stadyumunda oynanacak Çorum FK - Düzcespor maçı için otopark alanına dev ekran kurularak burdan hem taraftarların maç izleme hemde takıma saha dışından destek vermesi sağlanacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, stadın etrafına dev bir ekran kurulacağını belirterek, "Biz giremezsek sesimiz girer. Seyircisiz maç oynama cezası verilen Çorum FK'mız için Pazar günü stadın otoparkında buluşuyoruz. Maçı dev ekranda izliyoruz, sesimizi stada dinletiyoruz" diyerek taraftarları stada davet etti.

Konu ile ilgili olarak Futbol Federasyonu ile yapılan görüşme sonunda ‘Birinci bariyer’ dışındaki alana kurulması halinde sorun olmadığı belirtildi. Bu nedenle skorbordun bulunduğu kale arkasındaki otoparka kurulmasında sorun olmadığı belirtildi. Bunla ilgili çalışmaya başlandığı öğrenildi.