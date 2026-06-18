AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum tarımı açısından büyük önem taşıyan Cemilbey Barajı proje ihalesinin kısa süre içerisinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşerek Cemilbey Barajı projesini değerlendirdiklerini belirten Kaya, projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum Ovası’nda yaklaşık 80 bin dönüm tarım arazisinin sulama suyuna kavuşacağını ifade etti.

Kaya, yapılacak yatırım sayesinde bölgede kuru tarımdan sulu tarıma geçişin hız kazanacağını, ürün çeşitliliği, verim ve kalitede önemli artışlar yaşanacağını söyledi. Sulama imkanına kavuşan arazilerle birlikte çiftçinin gelir seviyesinin yükselmesi, tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Çorum’un tarımsal geleceği açısından stratejik öneme sahip olan Cemilbey Barajı’nın bölge ekonomisine de ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

Kaya, yatırımın hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya teşekkür ederek, “Çorum’umuza ve üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.