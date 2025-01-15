Ahlatcı Çorum FK’da bu sezon az süre almasına karşın gol katkısı yapan iki isimden birisi olan Suat Kaya İstanbulspor maçında da bunu sürdürdü.

Tecrübeli futbolcu konuk takımın beraberlik golünün hemen ardından attığı golle Çorum FK’yı yeniden üstünlüğü taşadı.

Golde en büyük katkıyı ise orta saha oynamasına karşın sağ kanattan Geraldo’nun ardından bindirme yaparak topla buluşan ve altı pasa çıkaran Atakan Akkaynak’a ait. Suat arkadaşının bu ikramını geri çevirmedi ve topu ağlara göndermeyi başandı.

Suat Kaya bu golle dördüncü golünü imza atarken sakatlıklardan dolayı takımından ayrı kaldığı haftanın çok olması bu sayıyı azaltan en büyük etken oldu.

Bu golün ardından ise sevinç anında ortaya çıkan görüntü oldukça dikkat çekiciydi. Golün iki kahramını Atakan Akkaynak ve Suat havaya sıçrayarak golün sevincini yaşarken onların bu sevincine ortak olmak için ellerini açmış gelen Thomas’ın kolları artaya oldukça ilginç bir görüntü çıkardı.