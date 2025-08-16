Arca Çorum FK'ya sezonun ilk iç saha maçında Ahmedspor karşılaşmasından dolayı ceza yağdı. Kırmızı-siyahlı kulübe 275 bin lira para cezası 4 bloğa ise bir maç stada giriş cezası verildi.

Çorum FK'ya taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 165 bin lira, maç sırasında anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanmasından dolayı ise 110 bin lira olmak üzere toplam 265 bin lira ceza verildi.

Ayrıca maraton tribününde bulunan D4, D5, D6 ve D7 bloklarından bilet alan taraftarlara ise bir maç bloke cezası geldi. Bu bloklardan bilet alan taraftarlar gelecek hafta Sarıyer ile oynanacak maça giremeyecekler.

Bu noktada suçu işleyenler değil, bilet alanlar cezalandırılmış olacak. Blok uygulaması başladığı andan itibaren ceza alan bloklar hep aynı olduğu için suçu işleyenlerin biletleri farklı yerlerden alarak maçları yine aynı bloktan izliyorlar ve suçu burada da işliyorlar.

Ancak hiçbir suçu olmayan ve o bloklarda yer olmadığı için başka bloklara gitmek zorunda kalan taraftarlar ise 3 işlemediği halde cezayı haksız yere çekiyorlar. Bu konuda bir düzenleme şart görünüyor.