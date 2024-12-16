İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Irak PKK'sıyla, Suriye PKK'sının birleşmesi mutlak suretle engellenmelidir. Türkiye Rakka, Sincar, Haseke bölgesinde yeni bir güvenlik hattı oluşturmalıdır. " dedi.

Dervişoğlu, Çorum 'da partisinin İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen " Çorum buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, siyasi partilere mensup olmak suretiyle sorumluluk üstlenen herkese saygı gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'de kutuplaşmaya ve çatışmaya vesile olabilecek bir dil inşa etmekten uzak durduklarını dile getiren Dervişoğlu, "Bu dün böyleydi, bugün de böyle. Allah'ın izniyle yarın da böyle olacak. Hiç kimse İYİ Partiyi kutuplaştıran bir siyasi parti olarak görmeyecek. Hiç kimse İYİ Partiyi istismar alanlarında kendisine siyasi rant devşirmeye kalkışan bir siyasi parti olarak görmeyecek. Hiç kimse Türkiye'yi yapay gündemlerle tartıştırmaya çalışanların oyununa düşmüş bir pozisyonda görmeyecektir. İYİ Parti Türkiye'yi konuşacak, Türkiye'nin geleceğini konuşacak. Türkiye'nin sorunlarını ve o sorunların çözüm önerilerini milletiyle paylaşacak." diye konuştu.

Beş günde 9 kenti ziyaret ettiğini, 85 milyon vatandaşa ulaşmak için yollara düştüklerini anlatan Dervişoğlu, "Türkiye'yi 10 tur dolaşacağım çünkü Çorum 'un, Çorum 'un kursağındaki ekmeğin hakkını başka türlü ödeyemem. Türkiye'nin sorunları var, sorunların neler olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir alan var. Bu alanın mutlak suretle Türkiye tarafından kontrol edilmesi ve bir güvenlik alanına dönüştürülmesi lazım. Türkiye orada yapmış olduğu operasyonlarla Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Irak'ta da Pençe Kilit operasyonlarıyla o bölgede bir güvenlik şeridi oluşturmaya gayret sarf ediyor. Ama ikisinin arasında bir boşluk var. Irak'ın, Suriye'nin üçte ikisini neredeyse ele geçirmiş PKK'nın uzantısı olan örgütler var orada. Türkiye buna kayıtsız kalamaz. Irak'ın kuzeyinde olanların Türkiye'nin geleceğini tehdit edecek bir biçimde yaşama geçirilmesi, düşünceden eyleme dönüştürülmesine Türkiye de sessiz ve kayıtsız kalamaz. Milletten gizli saklı birtakım işler yapılıyor. Bakın ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Partimin Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu var. Ama şu anda partimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konularda hiç bilgilendirilmedi. Bir senaryoyu yaşama geçiriyorlar ama bu yaşama geçmesi muhtemel senaryonun Türkiye'ye zarar vermesinin mutlak suretle engellenmesi lazım. Bu ülkeyi yönetenleri buradan uyarıyorum. Irak PKK'sıyla, Suriye PKK'sının birleşmesi mutlak suretle engellenmelidir. Türkiye Rakka, Sincar, Haseke bölgesinde yeni bir güvenlik hattı oluşturmalıdır. Süleyman Şah Türbesi tartışılıyor devamlı. Süleyman Şah Türbesi 1973'teki yere taşınmalıdır. Süleyman Şah Osmanlı'nın atasıdır. Onun yatacağı yer ilk kabrinin olduğu Caber Kalesi'dir."

Dervişoğlu, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, konuşmanın ardından Dervişoğlu'na Çorum leblebisi hediye etti.