Çorum FK’nın tecrübeli futbolcusu Burak Süleyman kendisine yakışmayacak bir hareket ile yedek kulübesinden kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Maçın 84. dakikasında oyundan çıkan Burak Süleyman uzatma dakikalarında orta sahada maçın hakeminin kırmızı siyahlı takım aleyhine verdiği faul sonrası inanılmaz bir davranış göstererek saha içine girerek maçın hakemine tepki gösterdi.

Teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarının tüm çabasına rağmen kırmızı kart gören Burak Süleyman zorlu maçlar öncesinde takımı yalnız bıraktı.