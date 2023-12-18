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Kadınlar Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Osmancık Belediyespor ilk iki yolunda umutlak adına kritik maçta aynı puana sahip İskofyaspor karşısında 2-0 öe geçmesine karşın maçı 3-2 kaybederek bu fırsatı kaçırdı.

Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan maç beklendiği gibi çok zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

Maç karşılıklı sayılarla başladı ilerleyen bölümde oyunda kontrolü eline geçiren temsilcimiz Osmancık Belediyespor hücumdaki etkili oyunu ile seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de karşılıklı sayılarla geçen maçta Osmancık Belediyespor final bölümündeki etkili oyunu ile bu setide 25-22 alarak 2-0 öne geçti ve moral buldu.

Üçüncü sette konuk takım maça ortak olmak için hücumda daha etkili bir oyun ortaya koydu ve karşılıklı sayılarla geçen bu seti 25-22 kazanan İskofyaspor durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sette ise temsilcimiz inanılmaz bir düşüş yaşadı ve konuk takım etkili oyunu ile seti 25-11 alarak skoru 2-2 yaptı ve kazanan takımı belirlemek için final setine taşıdı.

Final setinde Osmnancık Belediyespor toparlardı ve karşılıklı sayılarla geçen bu sette konuk takım geriden gelmenin verdiği moralle son bölümde az hata yapınca seti 15-13 maçıda 3-2 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla İskofyaspor 17 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken temsilcimiz Osmancık Belediyespor 16 puanla dördüncü sırada kaldı.