Kadınlar Voleybol 2. liginde altıncı hafta maçları sonunda Ayancık Belediyespor maç fazlası ile liderliğini sürdürürken Osmancık Belediyespor 9 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Osmancık Belediyespor beşinci maçında üçüncü galibiyetini evinde Artvinspor’u 3-1 yenerek galibiyet sayısını üçe çıkardı. Bu galibiyet ile Osmancık Belediyespor 9 puanla dördüncü sıraya yükseldi.
Lider Ayancık Belediyespor Çarşamba Gençlikspor deplasmanında set vermeden 3-0 galip gelerek altıncı maçında beşinci galibiyetini aldı. 52 Çamlıkspor ise evinde Ulalarspor önünde zorlanmadan 3+0 galip geldi.
Liginde yedinci hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. Temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligden çekilen Çorum Voleybol nedeni ile haftayı oynamadan geçecek.