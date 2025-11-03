2. Amatör Küme’de iki namağlup takımın maçında Buharaspor, İkbalspor’u 3-1 yenerek ilk yarıyı lider tamamladı.

Ligde ilk dört maçını kazanar haftaya lider başlayan İkbalspor ile üç galibiyet ve bir beraberlik alan Buharaspor arasındaki maça ev sahibi Buharaspor etkili başladı ve iki dakikada Bedirhan ve Tuğrul’un attığı gollerle 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Erken bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Buharaspor maçın son bölümüne kadar bu üstünlüğünü korudu. 80. dakikada Metahan’ın attığı golle skoru 2-1 yaparak umutlanan Mimar Sinan son bölümde beraberlik için yüklendi son dakikada Tuğrulhan Türkeş takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü atarak Buharaspor’u 3-1 üstünlüğü taşıdı. Bu skorla sahadan üç puanla ayrılan Buharaspor ilk yarıyı 13 puanla lider tamamlarken İkbalspor ise 12 puanla ikinci sırada tamamladı.

Ligde ilk yarının dün oynanan diğer maçlarda ise Osmancık Belediyespor evinde Gençlerbirliği’ni tek golle geçerek üç puanın sahibi oldu. Bayat Belediyespor ise rakibi Kargıserispor gelmediği için 3-0 hükmen galip geldi.