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Kadınlar Voleybol 2. ligi 14. grupta dokuzuncu hafta maçları yarın oynanacak.

Temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligde aynı puanla üçüncü ve dördüncü sırada bulunduğu İskofyaspor ile evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara tutunmayı amaçlıyor.

Yarın saat 14’de Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak maçta Osmancık Belediyespor ilk yarıda deplasmanda yenildiği rakibinden hem rövanşı almak hemde üst sıralardaki yerini sağlama almak istiyor. Konu k İskofyaspor ise ilk iki iddiasını devam ettirmek için Osmancık’tan üç puanla ayrılmak amacında.

Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz grupta kendilerine üst sıralarda yer bulmak istediklerini bu noktada İskofyaspor maçının çok önemli olduğunu belirterek yarın oynayacakları bu zorlu maça tüm Osmancıklı spor severleri davet etti.

Osmancın Belediyespor ile İskofyaspor arasındaki maçı ilimiz klasman hakemleri Hasan Olgun yönetecek yardımcılığını ise Eyüp Burak Cerit yönetecek.

Maçta gözlemci olarak ise Mahmut Uysal görev yapacak.

Grup'ta ilk iki sırada bulunan Ayancık Belediyespor ile Bordo Mavi 61 takımları da yarın saat 14’de Ayancık Belediye Olimpik sahasında karşılaşacak.