Kadınlar Voleybol 2. liginde mücadele eden Çorum takımlarının maçlarını yönetecek.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 13’de Atatürk Spor Salonunda Çorum Arenaspor ile grup namağlup lideri Samsunspor arasındaki maçı Hasan Olgun yönetecek yardımcılığını ise Eyüp Burak Cerit yapacak.

Maçta gözlemci olarak ilimizden Hasan Öztürk görev yapacak.

Bu maçın ardından aynı salonda saat 15’de iki Çorum takımı Çorum Voleybol ile Osmancık Belediyespor arasındaki maçta ise Ali Osman Kaya baş hakem olarak görev yaparken yardımcılığını ise Can Acar yapacak. Maçta gözlemcilik görevi ise Turgut Yıldırım’ın.