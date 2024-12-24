2. Amatör Küme’de ligin son iki maçı öncesinde Sungurlu Belediyespor 1. Amatör Küme’ye çıkmayı garantiledi.

Dodurga Belediye Beyliğispor ise bu hedefe çok yakın.

Ligin 12. hafta maçında Sungurlu Belediyespor sahasında konuk ettiği Buharaspor önünde zorlansada son bölümde bulduğu gollerle 3-0 galip gelerek ligin bitimine iki hafta kala 1. Amatör Küme’ye çıkmayı garantiledi.

Sungurlu Belediyespor bu galibiyet ile 12. maçından dü üç puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

İkinci sıradaki Dodurga Belediye Beyliğispor takımı ise sahasında Düvenci Belediyespor karşısında 9-1’lik skorla galip ayrılarak 12. maçında onuncu galibiyetini aldı 1. Küme’ye yükselme yolundaki avantajını artırarak devam ettirdi.

Haftanın diğer oynanan maçında ise Oğuzlar Belediyespor sahasında geriye düştüğü maçta Kargıserispor’u 3-1 yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

2. Amatör Küme’de son iki maçlar öncesinde Sungurlu Belediyespor 1. Amatör Küme’ye yükselmeyi garantiledi.

İkincilik için Dodurga Belediye Beyliğispor büyük avantaja sahip. Dodurga bu hafta sonu Bayat’tan üç puanla dönmesi halinde son hafta evinde oynayacağı Buharaspor maçından puanla dönmesi halinde ve altı ve daha az farklı yenilmesi halinde bile 2. Amatör Küme’ye yükselen ikinci takım olacak.

Buharaspor’un rakibine ilk maçta farklı yenilmesi nedeni ile ikili averaj dezavantajına sahip.