Erkekler Voleybol 2. liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor 14. maçında 13. galibiyetini en yakın takipcisi Maliye Voleybol karşısında 3-1 galip gelerek ligin bitimine 7 hafta kala final grubuna yükselmeyi büyük oranda garantiledi.

Pazar akşamı Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu’nda oynanan maça çok iyi başlayan Sungurlu efeleri rakibi önünde ilk seti 25-15 gibi farklı skorla kazanarak 1-0 öne geçti.

İlk seti rahat kazanan temsilcimiz ikinci sette rehavetinde etkisi ile başa baş giden seti final bölümünde yaptığı hatalar sonucunda 25-21 kaybederek durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette son bölüme kadar çekişmeli geçti ancak bu kez rakibine final bölümünde hataya zorlayan Sungurlu Belediyespor seti 25-20 kazanarak yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Dördüncü sette ise Maliye Voleybol takımı maça ortak olmak için çok mücadele verdi.

Sungurlu Belediyespor çekişmeli geçen bu setin final bölümünde özellikle hücumdaki etkili oyunu ile rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve bu seti 25-22 alarak salondan 3-1 galip ayrıldı ve en yakın rakibi ile galibiyet farkını dörde çıkararak play-off yolunda oldukça rahatladı.

Sungurlu Efeleri ligin 15. hafta maçında pazar günü evinde Ankara Barosu ile karşılaşacak. Antrenör Mustafa Özdemir play-off’u büyük oranda garantilediklerini şimdiki hedeflerinin ise TVF Spor Lisesi’ne kadar kaybetmeden giderek rakibimizinden rövanşı almak olduğunu söyledi. Özdemir asıl hedefleri olan 1. lige yükselmek için ise önlerinde çok zorlu bir play-off maçları olacağını belirterek Sungurlulu voleybol severleri maçlarına gelerek takımlarına destek vermeye davet etti.