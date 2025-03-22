Sungurlu Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere araç üstü ilaçlama makinesi satın aldı.

Sungurlu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sungurlu Belediyesi olarak 12 ay süresince haşere ilaçlamalarımızda doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri tercih ediyoruz. İlaçlama programımızı doğaya en az ilaç salacak şekilde, ağırlıklı olarak larva ilaçlaması yapıyoruz. Yaklaşan yaz ayları öncesi almış olduğumuz 35 ULV-Mıstblower marka araç üstü başlıklı püskürtücüsünün yanı sıra tabancasıyla da insanların girmekte zorlandığı alanları da verimli şekilde haşereye karşı ilaçlamaya imkan verecek” denildi.