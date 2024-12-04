Sungurlu Belediyesi'nin, Sungurlu OSB'ye % 20 hisse oranında ortak olması Çorum İl Genel Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve MHP Çorum İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte İl Genel Meclisi Aralık ayı Olağan Meclis toplantısına katıldı.

Başkan Dere, "Alınan kararın Sungurlumuz nezdinde, Çorumumuza hayırlar getirmesini diliyor, bu süreçte desteklerini esirgemeyen MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı başta olmak üzere AK Parti ve CHP Çorum Milletvekillerine, İl Genel Meclisi Gruplarına, İl Başkanımız Mehmet İhsan Çıplak'a, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur'a, her zaman yanımızda olan MHP İl ve İlçe Teşkilatlarımıza ve bugün bizlere destek veren Sungurlu AK Parti İlçe Teşkilatına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.