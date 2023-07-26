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HALİL ÖZTÜRK

Çorum 1. Amatör Küme’de son iki sezonun şampiyonu Sungurlu Belediyespor yeni sezon lige katılmayacağı açıklandı.

Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden ve son iki sezonda da Çorum 1. Amatör Küme Şampiyonluğunu kazanan Sungurlu Belediyespor iki sezonda baraj maçlarında Osmancık Belediyespor’a yenilerek Bölgesel Lige katılma hakkını kaybetmişti.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Bahri Sezen 1. Amatör Küme’de iki sezondur iddialı takım kurduklarını ancak geldikleri bu noktada yönetim olarak futbolda alt yapıya yöneleceklerini ve bütçeyi diğer amatör branşlarda daha fazla sporcuya imkan sağlayacaklarını söyledi.

Sezen kulüp olarak amatör branşlardaki faaliyetlere daha fazla imkan sağlayarak ilçeye ve Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.