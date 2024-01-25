Yıldız Kızlar Voleybol’da yarı finalde Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ile üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşmaya çıkmayan Sungurlu Belediyespor hükmen mağlup oldu.

Grup'tan birinci olarak çıkan Sungurlu Belediyespor yarı final maçını kaybetti ve üçüncülük dördüncülük maçından önce Tertip Kuruluna gönderdiği dilekçe ile maça sporcularının sakatlıkları nedeni ile çıkamayacağını bildirdi.

Sungurlu Belediyespor genç kızlarda da final maçında rakibine yenildikten sonra düzenlenen ödül töreninede de katılmadı.

Voleybol branşında erkekler ve bayanlarda yaptığı çalışmalar ile büyük beğeni toplayan Sungurlu Belediyespor’un kupa törenlerine katılmaması bu güzel çalışmaları gölgeledi.