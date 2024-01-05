Kadınlar Bölgesel Voleybol Liginde mücadele edecek olan Yurdumspor kulübü Sungurlu Belediyespor’dan dört transfer yaptı.

Yeni kurulan Yurdumspor kulübü bu sezon Kadınlar Bölgesel Voleybol Liginde mücadele etmek için başvurdu.

Bu doğrultuda ilimiz genç bayanlar voleybolda mücadele eden Sungurlu Belediyespor takımından pasör Sena Nur Karaman ve Yaren Koçak ile köşe oyuncuları Sinem Güngör ve Ceren Ceylanlı’yı renklerine bağladı.

Dört sporcu kendilerini yetiştiren Sungurlu Belediyespor voleybol antrenörü Mustafa Özdemir’i ziyaret ederek veda ettiler ve kendisine verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

Mustafa Özdemir ise sporcularına yeni kulüplerinde başarılar diledi.