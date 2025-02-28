Sungurlu Belediyespor voleybol takımlarından Belediye Başkanı Muhsin Dere’ye kupalı ziyaret.

Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Hamdi Özsaray ve antrenörler Mustafa Özdemir, Emre Özyurdakul ile birlikte genç erkek ve genç voleybol takımları kazandıkları kupalar ile Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında 2. ligde kazanılan şampiyonluk kupası ile birlikte genç erkeklerde kazanılan il birinciliği kupalarını Muhsin Dere’ye teslim eden Antrenör Mustafa Özdemir kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Özdemir ayrıca 7-9 Şubat tarihlerinde Çorum’da yapılacak Kadınlar Bölgesel Lig ve 20-26 Nisan tarinlerinde yapılacak genç erkekler grup maçları hazırlıkları hakkında bilgiler verdi.

Belediye başkanı Muhsin Dere ise voleybol takımı teknik heyeti ve sporcularını kutladı. Dere, 2. Ligde şampiyon olan Efelerimizin ve 2024-2025 Genç Erkekler Çorum şampiyonluk kupalarımızı getiren antrenörlerimiz ve gençlerimizle takımlarımızın geleceği hakkında sohbet ettik.

Gençlerimizin heyecanı bizleri daha çok motive ediyor. Bu vesileyle, 1. Lige yükseliş serüvenimizdeki emekleri sebebiyle Mustafa hocamızı ve Emre kardeşimi bir kez daha tebrik ediyorum. İnşallah, önümüzdeki sezonda Sungurlu'muzun adını daha iyi yerlerde duyurmak adına tüm memleket kenetlenip takımlarımızdan desteğimizi esirgemeyeceğiz. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum’ dedi.