Sağlık Bakanlığı tarafından Sungurlu’ya ataması yapılan Diş Hekimi Dt. Hatice Buse Saatcı ve Diş Hekimi Dt. Fatma İrem Yıldız, görevlerine başlayarak hasta kabulüne başladı.

İlçede ağız ve diş sağlığı alanındaki ihtiyacı karşılamak amacıyla görevlendirilen iki genç diş hekimi, Sungurlulu vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Sungurlu Devlet Hastanesi’nde göreve başlayan Dt. Saatcı ve Dt. Yıldız, hasta muayenelerine başlayarak özellikle diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği ve genel ağız sağlığı konularında hizmet sunuyor.