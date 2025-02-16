Erkekler Voleybol 2. ligi final grubu üçüncü maçında Denizlispor takımını 3-0 yenen Sungurlu Belediyespor takımı 1. lige yükselmeyi başardı.

Eskişehir’de yapılan final grubu ilk maçında Adana Akkapı MTAL Oluşum ‘a 3-0 yenilerek kötü başlayan Sungurlu Efeleri ikinci maçında ilk günün kazanan takımı Karacabey Belediyespor önünde 3-1 galip gelerek 1. lig yolunda en önemli adımı attı.

Dün grupta son maçında Denizlispor Cavidil takımı ile karşılaşan Sungurlu Belediyespor rakibini 3-0 yenerek uzun bir aranın ardından yeniden Erkekler Voleybol 1. lige yükselmeyi başardı.

Maçı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile birlikte çok sayıda taraftar da takımlarına destek verdiler ve maç sonunda 1. lig sevincini hep birlikte yaşadılar.