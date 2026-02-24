Erkekler Voleybol 1. liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor’un bay geçtiği haftada lider yine kaybetmedi play-off heyecanı ve sıralama belirlemek için kritik maçlar oynanıyor.

Sungurlu Belediyespor’un bay geçtiği haftanın en kritik maçında lider Onikişubat Belediyespor ile dördüncü sıradaki Kocaeli Kağıt Büyükşehir Belediye arasında oynandı.

Nefes kesen mücadeleyi final setinde 15-12 alarak 3-2’lik galibiyet ile dönen Onikişubat Belediyespor zirvedeki yerini sağlama aldı. Bu mağlubiyet ile Kocaeli Kağıtspor’un temsilcimiz Sungurlu Belediyespor’u yakalama şansı iyice azaldı.

Yücelen Anamurspor, Arkasspor, Osmangazi Belediyespor ve Şiran Akademi takımları play-off içinde yer almak için zorlu bir mücadele veriyorlar.

Sungurlu Belediyespor dört günde iki zorlu maça çıkacak. 28 Şubat cumartesi günü grup lideri Onikişubat Belediyespor deplasmanına çıkacak olan Sungurlu Efeleri dört gün sonra ise 3 Mart salı günü ise ligde üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe deplasmanı için İstanbul’a gidecek.

Sungurlu Efelerinin bu iki maçtan alacağı puanlar sıralamadaki yerini direk olarak belirleyecek. Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir takım olarak hedeflerine ulaşmak için rakip ayrımı yapmadan her maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Bay geçtikleri haftada takımın bu zorlu iki maç öncesinde iyi bir dinlenme fırsatı bulduğunu belirten Özdemir yeniden başladıkları çalışmaları ile dört günde iki zorlu deplasmandan kazanarak dönmek ve rakiplerin alacağı sonuçlara göre sıralamalarını belirleyeceklerini söyledi.