Türkiye'nin marka bisikletlerinin buluştuğu Çorum Bisiklet Dünyası 'Bahara Merhaba Kampanyası' başlattı.

Bisiklet Dünyası'nda tüm Ümit, Corelli ve Kron bisikletlerde, BabyHope, Baby2Go akülü araçlarda ve ekipmanlarda yüzde 15 indirim fırsatı Çorum halkını bekliyor.

Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 6-A adresinde Çorum halkına hizmet veren Çorum'un bisiklet alanındaki öncü mağazası Çorum Bisiklet Dünyası, baharın coşkusunu bisiklet ve akülü araç severlerle paylaşmak için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı.

Şehirde bisiklet sürmenin keyfini yaşamak isteyen herkesi mutlu edecek bu fırsatla, tüm bisiklet modelleri, akülü araçlar ve bisiklet ekipmanlarında yüzde 15'e varan indirim başlattıklarını belirten Çorum Bisiklet Dünyası Mağaza Yetkilisi Cüneyt Özarslan, modern ve klasik bisikletlerden çocuk bisikletlerine, elektrikli modellerden dağ ve yol bisikletlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle yıllardır Çorum'da bisiklet severlerin durağı olduklarını söyledi.

HER YAŞA, HER İHTİYACA UYGUN BİSİKLET BİZDE

Çorum Bisiklet Dünyası olarak ayrıca kask, eldiven, pompa, kilit ve aydınlatma gibi bisikletçilerin ihtiyaç duyabileceğiniz tüm aksesuarları da avantajlı fiyatlarla sunduklarını aktaran Özarslan; "Her yaşa, her ihtiyaca uygun bisiklet bizde" dedi

AKÜLÜ ARAÇ VE SCOOTER SEÇENEKLERİYLE BAHAR DAHA RENKLİ

Bu yıl kampanya yalnızca bisikletlerle sınırlı olmadığını kaydeden Özarslan; "Baby Hope ve Baby2Go markalarına ait birbirinden şık ve güvenli akülü arabalar ve akülü motorlar, minik sürücüler için mağazada sizleri bekliyor. Her yaşa uygun çocuk scooter çeşitleri de kampanya kapsamına dahil edildi.

Ayrıca elektrikli bisiklet modelleri de uygun fiyat avantajıyla satışta." şeklinde konuştu

KAMPANYA 20 MAYIS'A KADAR GEÇERLİ

Kampanyanın 20 Mayıs'a kadar geçerli olduğunu dile getiren Özarslan, "Yaz sezonuna yeni bir bisikletle başlamak, çocuğunuza sürpriz bir akülü araba hediye etmek ya da scooter ile hareketli bir bahar yaşamak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Stoklarla sınırlı olan kampanya sadece nakit alımlarda geçerlidir." ifadelerini kullandı

Kampanyanın amacının hem sağlıklı yaşamı teşvik etmek hem de bahar aylarında ailece yapılabilecek keyifli aktiviteleri desteklemek olduğunu belirten Özarslan, kampanyayı kaçırmak istemeyen ve yeni sezon bisikletleri görmek isteyen tüm bisikletçileri Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 6-A adresindeki Çorum Bisiklet Dünyası'na davet etti.

Özarslan, Bisiklet Dünyası olarak Pazartesi-Cumartesi saat 09:00-20:00 saatleri arası, Pazar günleri ise 13:00-19:00 saatleri arasında hizmet verdiklerini söyledi.

Ayrıca Çorum Bisiklet Dünyası'nın tüm ürünlerinin instagram hesabından görülebileceğini sözlerine ekledi.