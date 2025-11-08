Arabica Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor ligin sekizinci hafta maçında yarın evinde zirve yolundaki rakiplerinden Osmangazi Belediyespor’u konuk edecek.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda yarın saat 14’de başlayacak maçta Sungurlu Belediyespor kazanarak yerini korumak istiyor. Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışı hafta sonunda Niksar Belediyespor deplasmanında da sürdürerek 3-2 kazanan ve yedinci maçında beşinci galibiyetini alan Sungurlu Efeleri haftayı ikinci sırada tamamladı.

Ligde yedi maçta 14 puanla ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor altı maçta topladığı 12 puanla dördüncü sırada bulunan 12 Şubat Belediyespor karşısında kazanarak rakibi ile puan farkını açmak ve yerini sağlama almak istiyor.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir yeni kurulan bir takım olarak her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini ve Çorum’a Efeler Ligini getirmek için mücadelelerinin devam ettiğini söyledi. Takım olarak eksikleri olmadığını ve tam kadro yarınki maça hazırlandıklarını belirterek bu kritik maçta Sungurlulu voleybol severleri maça davet etti.

Taraftar desteğinin bu zorlu maçta son derece önemli olduğunu belirten Özdemir ‘Takım olarak sahada vereceğimiz mücadeleye taraftarlarımızın itici gücü çok önemli. Onların desteği takımın inancını ve hırsını artırıyor. Bunun içinde yarınki kritik maça tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz’ dedi.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonundaki bu zorlu maçı Tokat Klasman hakemi Asım Fırat Dicle yönetecek yardımcılığını ise ilimiz klasman hakemi Burak Karaca yapacak.

Maçta gözlemci olarak ta ilimizden Turgut Yıldırım görev yapacak.