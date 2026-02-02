Çorum’da Ulukavak Mahallesi’nde ikamet eden ve ortadan kaybolan 70 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan haber alınamıyor.

70 yaşındaki Ali Osman Kaya’yı bulmak için başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları aralıksız devam ederken, yaşlı adamdan henüz bir ize rastlanmadı.

5 gündür Çorum AFAD arama kurtarma ekipleri, AFAD gönüllüleri, Jandarma komutanlığı ekipleri, Emniyet ekipleri ve STK’lar, dron ve iz takip köpekleri ile havadan ve karadan arama çalışmalarına devam ediyor.

AFAD'tan yapılan açıklamada, şu ana kadar yapılan arama çalışmaları neticesinde kayıp vatandaşa ait herhangi bir ize rastlanmadığını belirtilerek, arama-kurtarma faaliyetleri ilgili kurumların koordineli şekilde devam ettiği ifade edildi.