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Çorum’un erkeklerde voleybol liglerinde tek temsilcisi olan Sungurlu Belediyespor sezonun ilk maçında bugün Ankara Yedidağspor deplasmanında açıyor.

Bir süre aranın ardından yeniden voleybol ligine geri dönen Sungurlu belediyespor bugün saat 14:30’da Türkiye Voleybol Federasyonu Beştepe Voleybol Salonun’da Ankara Yedidağ spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Voleybol Takımları Baş Antrenörü Mustafa Özdemir, “Sungurlu Efelerinin bu maçına Ankara'da yaşayan tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Maçımızı ücretsiz izleyebilirler” dedi.

Aynı zaman da bu maçımız Voleybol TV tarafından YouTube aracılığıyla canlı olarak izleyebilirler diyen Özdemir, “Sezonun ilk maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Voleybol ve diğer takımlarımızın oluşmasında bize sonsuz destek veren Belediye Başkanımız Sayın Abdulkadir Şahiner’e ve Kulüp başkanımız sayın Bahri Sezen’e teşekkür ediyoruz. Hedefimiz ilçemizi en güzel şekilde temsil etmektir” ifadelerini kullandı.