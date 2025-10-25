Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybolde şampiyonluğu İl Jandarma Komutanlığı takımı kazandı.

Final maçında Çorum Gençlikspor’u 2-1 yenen İl Jandarma Komutanlığı takımı mutlu sona ulaştı.

Kamu Spor Oyunları Voleybol turnuvasında erkeklerde 11 takım mücadele etti. Grup ve eleme maçları sonunda finale yükselen İl Jandarma Komutanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımları şampiyonluk için karşılaştı.

Yeni Spor Salonunda oynanan final maçı beklendiği gibi zorlu bir mücadeleye sahne oldu. İlk seti 25-21 alan Jandarma Komutanlığı 1-0 öne geçti. İkinci sette heyecan artarak devam etti. İki kez uzatmaya giden bu seti 27-25 kazanan Gençlikspor takımı skoru 1-1 yaptı ve maçı final setine taşıdı.

Üçüncü sette ise Jandarma Komutanlığı takımı öne geçti ve bu seti de 15-9 alarak maçı 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

Bu maçtan önce oynanması gereken üçüncülük dördüncülük karşılaşmasına Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi takımı çıkmadığı için hükmen galip gelen Mecitözü Kaymakamlığı takımı üçüncülük kupasını aldı.