Sungurlu heyeti, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı koordinesindeki ziyarete, Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Başkanı Etem Alaf, İl Genel Meclis Üyesi Duran Baysa ve Parti Sekreteri Mehmet Fenercioğlu katıldı.

Ziyarette Sungurlu’da yürütülen projeler ve hizmetler hakkında Genel Başkan Bahçeli’ye sunum yapıldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Muhsin Dere, "Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’ye çalışmalarımız hakkında bilgi verip hayır dualarını aldık. Nazik kabulleri ve Sungurlu’muza olan yakın ilgileri için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Genel Başkan Bahçeli ise, Sungurlu heyeti aracılığıyla tüm ilçe halkına selamlarını gönderdi.

