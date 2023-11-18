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AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşerek, Sungurlu-Kızılırmak arası yolun 2024 yılı yatırım programına alınmasını talep etti.

AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç’ta Bakan Uraloğlu’nun Çorum programına katılarak kendisiyle görüştü.

Aluç, Sungurlu-Kızılırmak arası yolun 2024 yılı yatırım programına alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Aluç, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sayın Abdulkadir Uraloğlu beyin Çorum ziyaretine katılım sağlayarak Sungurlu Kızılırmak arası yolun 2024 yılı yatırım programına alınması için ricada bulunduk. AK Parti İl Başkanımız Sayın Murat Günay ve Milletvekillerimiz Sayın Yusuf Ahlatcı, Sayın Oğuzhan Kaya beylerden bu konunun takipçisi olacaklarının sözünü aldık.” dedi.