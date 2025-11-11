Erkekler Voleybol 1. liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ligdeki çıkışını sürdürdü ve maç fazlası ile ikinci sırada yer aldı.Ligde son üç maçını kazanarak iyi bir çıkış yapan Sungurlu Belediyespoı pazar günü evinde konuk ettiği ligin iddialı takımlarından Osmangazi Belediyespor karşısında hayli zorlu bir mücadele sonunda 3-0 kazanarak seriyi devam ettrdi.

Sungurlu Belediyespor bu galibiyet ile sekizinci maçcında altıncı galibiyetini aldı ve maç fazlası ile ikinci sıraya kadar yükseldi. Ligde Fenerbahçe sekiz maçta yedi galibiyet ile liderliğini devam ettirdi. Sarı Lacivertli takımın Efeler Ligine çıkma şanzı bulunmadığı için ligde ikinci ve üçüncü sıra için mücadele ediyorlar.

Ligde dokuzuncu hafta maçları yarın oynanacak. Sungurlu Efeleri yarın ligde üst sıralar için mücadele eden Şiran Akademi takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir hedeflerine giden yolda çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Özdemir, her geçen hafta üzerine koyarak gittiklerini ve takım uyumunu tam olarak yakaladıklarını belirterek ‘Evimizde oynadığımız Osmangazi Belediyespor maçı hedefe giden yolda çok önemliydi.

İyi başladığımız maçta zaman zaman iniş çıkışlar oldu ancak hep maçın içinde kaldı ve oyundan kopmadık. Sonucunda da önemli bir galibiyet alarak ikinci sıraya kadar yükseldi.

Şimdi önümüzde dört günde oynayacağımız iki kritik maç var. Maçın ardından bir yenileme antrenmanı yaptık ve Gümüşhane’ne yola çıktık. Bu maç ligdeki yerimizi korumak adına son derece önemli. Hemen ardından da hafta sonu evimizde ligdeki zorlu rakiplerimizden 1954 Adana takımı ile karşılaşacak. Hedefimiz bu iki maçıda kayıpsız geçerek sıralamadaki yerimizi sağlama almak istiyoruz. Ben bu maçta da bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımıza ve tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum’ dedi.