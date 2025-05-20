19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Sungurlu’da da törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtına çelenk sunma töreninin ardından kutlamalar ilçe stadyumunda yapıldı.

Kutlamalarda Kaymakam Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere, öğrenciler, sporcular ve vatandaşların bayramını kutladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Konuşmadan sonra öğrencilerin şiirler okuduğu programda sporcular ve öğrenciler gösterilerini sundu. Gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle kutlama programı sona erdi.

Programa Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Murat Önder, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.