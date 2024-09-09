İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Sungurlu’da 6 bin 336 öğrenci bugün ders başı yaptı.

Sungurlu’da; İlkokulda bin 416’sı erkek, bin 242’si kız toplam 2 bin 658, ortaokulda 855’i erkek, 817’si kız toplam bin 672 ve lisede 973’ü erkek, 1033’ü ise kız toplam 2 bin 6, olmak üzere toplamda 6 bin 336 öğrenci ile 651 öğretmen bugün ders başı yaptı.



'Çanakkale'den Gazze'ye'

Uzun bir aranın ardından yeniden okul sıralarına dönen öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşmanın sevincini yaşadılar.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başladılar.

Kasım'da başlayacak olan ara tatil ile birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapacak. Birinci dönem, 15 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Okullarda birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Karnelerini alacak olan öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak.

3 Şubat 2025 Pazartesi günü de ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak.

Öğrenciler yeniden ders başı yapacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak. 1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.