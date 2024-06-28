Sungurlu’da Kurban Bayramı nedeniyle 300 grama yükseltilen ve 12 liradan satılan ekmek yarından itibaren eski gramajı ve fiyatına dönüyor.

Ekmek tekrar 200 gram olarak üretilecek ve 8 liradan satılacak.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, fırıncılarla bir toplantı gerçekleştirdi ve ekmeğin tekrar 200 gram olarak üretileceğini söyledi. Dere, “Sungurlu'muzda faaliyet gösteren tüm fırın işletmecilerimiz ve bağlı oldukları odalarımızla istişare toplantısı gerçekleştirdik. Fırıncılarımızın sorunlarını dinlediğimiz, hemşehrilerimizin bize ilettiği mağduriyetlere ortak akılla çözüm ürettiğimiz toplantı sonucunda; Sungurlu'da hizmet veren fırınlar, Çorum Merkez ve diğer ilçelerimizle paralel olarak Kurban Bayramı yoğunluğu sebebiyle 300 gram olarak ürettikleri ekmeği, Cuma günü itibariyle tekrardan tekli olarak (200 gr.) üretecekler.” dedi.