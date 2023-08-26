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Sungurlu’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı devam eden spor tesislerinde sona gelindi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar beraberinde Şube Müdürü Ömer Özdemir ile birlikte Sungurlu’da devam eden spor tesis inşaatlarını incelediler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Güreş Eğitim Merkezi futbol sahaları yanına yapılan dörtlü soyunma odası ve üç okula yaptırılan spor salonu çalışmalarını inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar yüklenici firmalardan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl Müdürü Cemil Çağlar Güreş Eğitim Merkezi ile futbol sahalarının dörtlü soyunma odalarının yapımının tamamlandığını ve geçici kabullerinin yapıldığını söyledi. Bu iki tesisin tesbit edilen eksiklerinin kısa sürede tamamlanarak hizmete hazır hale geleceğini söyledi.

Çağlar Olimpik Yüzme Havuzu ve diğer üç spor salonun ise çalışmaların devam ettiğini ve yıl sonuna kadar bu tesisleride hizmete hazır hale getirmeyi istediklerini söyledi.