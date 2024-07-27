Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Sungurlu’ya yapılacak projede; 364 adet konut, 1 adet ticaret merkezi (4 dükkanlı) 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi bulunuyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Kıymetli hemşehrilerim; dün akşam saatlerinde Çorum Milletvekillerimiz Sayın Vahit Kayrıcı ve Sayın Oğuzhan Kaya ile birlikte TOKİ Başkanlığına atanan Sayın Mustafa Levent Sungur beyi makamında ziyaret ederek Sungurlumuza yapılması planlanan TOKİ projesinin 26 Eylül tarihinde Proje ihalesinin yapılacağı müjdesini paylaşmıştık.

Bugün akşam saatlerinde TOKİ resmi web sitesi (https://www.toki.gov.tr/ihale-tarihleri ) linkinde yayımlanan duyuruda 364 adet konut, 1 adet ticaret merkezi (4 dükkanlı) ve 1 caminin proje ihalesinin dediğimiz tarihte yapılacağının bilgisi paylaşıldı.

Görüşmelerimiz esnasında destekleri ile yanımızda olan Milletvekillerimiz Sayın Vahit Kayrıcı, Sayın Oğuzhan Kaya ve TOKİ Başkanı Sayın Mustafa Levent Sungur'a siz değerli hemşehrilerim adına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.”