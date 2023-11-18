Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyespor Serbest Güreş takımı Süper Lig’de yarı finale yükselmeyi başardı.

Grup maçlarının ardından çaprazdan İlbankspor takımını 7-3 yenen Çorum Belediyespor takımı ilk dörde girmeyi başardı.

Yozgat’ta dün sona eren Büyükler Serbest Güreş Liginde Çorum Belediyespor güreş akımı Antrenörler Levent Kaleli ve Bülent Tuzcu yönetiminde Bekir Keser, Yusuf Eryücel, Emre Çetin, Nebi Uzun, Hamza Zopalı, Mutlu Can, Mustafa Zopalı, Hüseyin Bakır, Halil Erbaş, Abdullah Arslan, Mertcan Damaoğlu, Mahmut Özkaya, Mustafa Sessiz, Samet Özarslan, Atilla Kaan Aydın ve Hamza Köseoğlu’ndan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

A grubunda mücadele eden Çorum Belediyespor ilk maçında Ankara Tedaşspor’u 7-3, Sultangazi Belediyespor’u 9-1 yenerken Ankara ASKİspor’u 8-2 kaybederek grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Çorum Belediyespor çeyrek final maçında dün İlbankspor ile karşılaştı. Akşam seansında rakibi ile girdiği zorlu mücadeleyi 7-3 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı. Diğer çeyrek final maçlarını kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ASKİspor ve Ankara TKİ takımları oldu.

Yarı finale yükselen dört takım tarihi ve yeri daha sonra belli olacak bir ilde yarı final ve final mücadelesi verecekler.

Çorum Belediyespor zorlu rakiplerini geride bırakarak yükseldiği yarı final ile hem önümüzdeki sezonda Süper Lig’de mücadele etmeyi hem de sezonu kupa ile tamamlamayı garantiledi.

Yarı final maçında Çorum Belediyespor’un rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.