Çorum Futbol Taban birliklerinden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya teşekkür ziyareti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdede, Yönetim Kurulu üyeleri Cumhur Sevinç, Mustafa Yüksel, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ile birlikte Vali Zülkif Dağlı’yı ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında futbol taban birlikleri adına ASKF Başkanı Ferhat Arıcı İl Özel idaresi tarafından amatör spor kulüplerine yapılan malzeme yardımının 1.5 milyon liraya çıkartılmasın verdiği katkılardan dolayı tüm amatör spor camiası adına teşekkür etti.

Arıcı ayrıca Halk Eğitim üzerinden spor kulüplerinin antrenör çalıştırması ile alakalı protokolün yenilenmesi ile ilgili talepleri ileten Ferhat Arıcı ayrıca yaz döneminde spor kulüpleri olarak bağımlılıkla mücadele konusunda daha aktif rol alacaklarını belirterek misafir perverliği için Vali Dağlı’ya teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Futbol Taban birlikleri Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Özel Kalem Müdürü Niyazi Kızılırmak’a isimleri yazılı forma hediye ettiler.