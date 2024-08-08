SERGEN ARICI

İl Spor Merkezlerinde Taekwondo branşında ilimizde bu branşı yeniden canlandırmak için çalışmalara katkı vermek amacı ile yoğun bir çalışma devam ediyor. İl Müdürlüğünün iki kadrolu Taekwondo antrenörü İlhan Aşkın ve Arif Atak ile EYS antrenörleri Halil Özduran ve Burcu Atak gözetimindeki çalışmalar yaz boyunca devam etti.

Tekvando branşında, 5. Kademe Teknik Direktör Devlet Sporcusu İlhan Aşkın ve 4. kademe baş antrenör Arif Atak’ın önderliğinde yürütülen eğitimler, özellikle genç sporcuların gelişimine katkıda bulunuyor. Yaklaşık 70 sporcu tekvando çalışmasına katılırken bu çalışmalar Yeni Spor Salonu, Yeni Şehir Stadyumu, Bekir Aksoy İlköğretim Okulu ve Tevfik Kış Spor Salonunda yapılıyor.

Taekwondo Antrenörü İlhan Aşkın başlattıkları çalışmalar sonunda bu yıl, bir sporcu Avrupa 2.'si olarak büyük bir başarıya imza attığını belirterek’Çocuklara sadece tekvando öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda özgüven aşılamayı ve sosyal beceriler kazandırmayı amaçlıyoruz. Tekvando eğitimi, ergenlik dönemindeki çocuklar için özellikle faydalı. Çocuklar burada enerjilerini olumlu bir şekilde kullanarak, dışarıda yanlış alışkanlıklardan uzak durabiliyorlar. Eğitimler, fiziki durumu uygun olan çocukları performans sporcuları haline getirmeyi hedeflerken, uygun olmayan çocuklar ise tekvandoya devam ederek sosyalleşmelerine ve kendilerini savunmayı öğrenmelerine yardımcı oluyor7 dedi.

Velilere önerilerde bulunan İlhan Aşkın, “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Çocuklarının derslerinde şikayetçi olan velilere, tekvando eğitimi alan çocuklarının derslerinde büyük ilerleme kaydettiklerini görüyoruz. Bu yıl iki sporcumuz tıp fakültesini tercih etti. Ayrıca, devletin sporculara maddi ve manevi desteği çok büyük; üniversiteye girişte ek puan veriliyor ve vakıf üniversiteleri % 100 burs sağlıyor,” dedi.

İlhan Aşkın, geçmişte Tokyo Olimpiyatları'nda iki madalya kazandıklarını ve üç kez dünya şampiyonu takım yetiştirdiklerini belirtirken, Arif Atak’ın da Avrupa 2.'si olduğunu vurguladı. Çorum'daki tekvando eğitimi, şehirdeki çeşitli salonlarda tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Bu ücretsiz ve kaliteli eğitim olanaklarıyla, çocuklar hem spor yapma fırsatı buluyor hem de gelecekteki başarıları için sağlam bir temel atıyor’ dedi.