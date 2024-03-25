Okul Sporları Liseli Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası dün yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Yeni Spor Salonu’nda üç gün süren Türkiye Şampiyonasında 160 erkek 160 bayan toplam 320 sporcu mücadele etti.

Oldukça çekişmeli maçlara sahne olan Türkiye Şampiyonasında tatamiye çıkan Çorumlu sporcular kürsüye çıkamadılar.

Federasyon Başkanı Metin Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda davetlinin izlediği Türkiye Şampiyonasında sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve illeri şöyle:

Kızlar: 42 KG: 1. Damlanur Yılmaz - Düzce, 2. Nazlı Efe - Eskişehir, 3. Hayrunisa Sezer - Karabük, 4. Enisa Tanboğa - İzmir, 44 KG: 1. Nursena İskender - Trabzon, 2. Defne Tanrıverdi - İstanbul, 3. Ayşe Orhan - Mersin 4. Rümeysa Çelik - Gaziantep, 46 KG: 1. İrem Atsız - Konya, 2. Ayşe Sena Diler - Ankara, 3. Cansu Sözen - İstanbul, 4. Fatma Sakabaşı - Osmaniye, 49 KG: 1. Nida Savaşçı - Konya, 2. Ayşe Elif Kurt - İstanbul, 3. Elanur Gül - İstanbul, 4. İrem Ecrin Işık - İzmir, 52 KG: 1. Mono Abdı - İstanbul, 2. Zeynep Duru Kokoç - Konya, 3. Rozerin Zeynep İzmir- Batman, 4. Safiye Kocagöz - Antalya, 59 KG: 1. Cansu Özgüven - Osmaniye, 2. Şevval Melek Kanbur - Bursa, 3. Öykü Doğan - İzmir, 4. Beyza Orhan - Sivas , +68 KG: 1. Hatice Sıla Bal - Konya, 2.Nisanur Birinci - Bilecik, 3. Ecrin Biçer - Kocaeli, 4. Sıla Zeynep Başpınar - İstanbul

Erkekler: 45 KG: 1. Mustafa Küçük - İstanbul, 2. Nuri Nisır - Mersin, 3. Onur Kaan Sarıbudak - Mersin, 4. Bedirhan Aslan - Aksaray, 48 KG, 1. Altuğ Geşge - Bilecik, 2. Veysel Halit Göze - Siirt, 3. Halil Efe Dolaş - Mersin, 4. Ahmet Kaan Koçyiğit - Mersin, 51 KG: 1. Berke Erbulut - Ankara, 2. Şiran Dolaş - Mersin, 3. Murat Semih Uzun - İzmir, 4. Bekir Osmanoğlu - İzmir, 55 KG: 1. Emre Talha Evin - Ankara, 2. Yakup Alperen Kaysi - Ankaraa, 3. Mahmut İnan - Niğde, 4. Ahmet Akkuş - Ankara, 59 KG: 1. Yusuf Badem - Ankara, 2. Kazım Özdoğan - Konya, 3. Berat Kurt - Samsun, 4. Vedat Sağlam - Gaziantep, 63 KG: 1. Hamza Osman Aydoğan - Ankara, 2. Furkan Güleç - Mersin, 3. Emirhan Kaya - İzmir, 4. Emir Perçin - Düzce, 68 KG: 1. Buğra Çoşkungönül - Ankara, 2. Yiğit Özcan - Mersin, 3. Mehmet Emin Pırtçı - Tekirdağ, 4. Abdulkadir İnan - Niğde, +78 KG: 1. Ertuğrul Çelik - İstanbul, 2. Ege Şaşmaztin - İzmir, 3. Gökmen Altuğ - Malatya, 4. Arda Akkuş - Erzurum.