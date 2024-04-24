Çorum Taekwondosu uzun bir aranın ardından Uluslararası turnuvada mücadele edecek.

24-29 Nisan tarihlerinde Estonya’da yapılacak Tallin Open ve Dünya Başkanlık WT Kupası Kota Müsabakalarında Çorum Gençlikspor’dan Beytullah Buğra Yetik ve Öncü Gençlikspor’dan Tugay Yolal milli takımda mücadele edecek.

Çorum Gençlikspor ve milli takım antrenörü İlhan Aşkın’ın da görev yapacağı turnuvalar Avrupa Şampiyonası Kotası için mücadele edecekler.

İlhan Aşkın Estonya’nın başkenti Tallinn ve World Taekwondo President Cup: G1, G 2, turnuvasında final oynamaya hak kazanan sporcuların Avrupa Şampiyonasına direk katılma hakkı kazanacağını söyledi.

Aşkın uzun bir aranın ardından Uluslararası turnuvada mücadele eden bir ekip oluşturmayı başardıklarını belirterek ‘Bu önemli turnuvada Çorum’dan katılacak sporcularımız ile milli takım sporcularına başarılar diliyorum. Bunun yeni bir başlangıç olmasını ve ilimiz tekvandosunun gelişimi ve tanıtımı antrenörlerimizi etkilemesi adına son derece önemli olarak gönüyorum.

Öte yandan aynı tarihlerde Nevşehir’de yapılacak olan Okullararası Türkiye finallerinde antrenör Arif Atak yönetiminde sporcumuz Poyraz Yetgin madalya mücadelesi verecektir. İki kulvarda birde madalya mücadelesi vermenin haklı gururunu yaşıyorum.

Taekwondo branşında önce Turkish Open’da şampiyonluklar ile başlayan ardından Uluslararası turnuvalar ile devam eden bu çıkışın sonunda hedefimiz yeniden Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında mücadele eden bir ekip oluşturmayı başardık. İnanıyorumki bu çalışmalarımızı artırarak devam ettirdiğimiz takdirde bu başarılara ulaşacağı. Bizlere bu başarıları yeniden yakalamamıza verdiği destek ve katkılardan dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum’ dedi.