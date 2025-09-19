Arca Çorum FK ligin altıncı haftasında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu.
Kırmızı siyahlı takım mutlak galibiyet için çıktığı İstanbulspor karşısında hücumda beklenen üretkenliği gösteremedi ve ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Maç sonu Çorum FK taraftarları Tahsin Tam’ı istifaya çağırdı.
5 maçta 13 puan toplamasına rağmen oynanılan kötü futbol taraftarları da çileden çıkardı.
İstanbulspor mağlubiyetinin ardından Çorum FK taraftarları Teknik Direktör Tahsin Tam’ı istifaya çağırdı.
Muhabir: Fatih Battar