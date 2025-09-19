Arca Çorum FK ligin altıncı haftasında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu.

Çorum FK'da tek hedef üç puan
Kırmızı siyahlı takım mutlak galibiyet için çıktığı İstanbulspor karşısında hücumda beklenen üretkenliği gösteremedi ve ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Maç sonu Çorum FK taraftarları Tahsin Tam’ı istifaya çağırdı.

5 maçta 13 puan toplamasına rağmen oynanılan kötü futbol taraftarları da çileden çıkardı.

İstanbulspor mağlubiyetinin ardından Çorum FK taraftarları Teknik Direktör Tahsin Tam’ı istifaya çağırdı.

Muhabir: Fatih Battar