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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ayçiçeği hasadının devam ettiği Alaca’da çiftçilerle bir araya geldi.

Tahtasız, “Geçen yıl kilosu 11 liradan satılan yağlık ayçiçeğinin fiyatı bu sene yine 11-12 lira bandında. Her şeye zam geldi çiftçinin ürettiği ürün yerinde sayıyor. Çiftçilerimiz üretime küstürülüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl Ekim ayından önce çiftçilere “Ekilmedik yer bırakmayın” diye telkinde bulunduğunu hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a inanarak tüm tarlasını eken çiftçinin fiyatları görünce hüsrana uğradığını ileri sürdü.

Türkiye’de her şeyin fiyatı artarken özellikle bu yıl tarımsal ürünler için açıklanan fiyatların enflasyonun çok çok gerisinde kaldığını ifade eden Tahtasız, şunları söyledi:

“TARIM KREDİ AÇIKLADIĞI FİYATI GERİYE ÇEKTİ”

“Cumhurbaşkanımız daha önce bir söz verdi. ‘Ekilmedik tarla bırakmayın’ dedi. Çiftçimiz de bu söze inanarak tarlasını ekti. Ekti ancak arpa, buğday hasadı başladı TMO’dan randevu alamadılar. Tüccara mahkum oldular. Fiyatlar geriye düştü. Şimdi ayçiçeğinde de aynı sorunu yaşıyoruz. Ayçiçeğini 13.5 liradan almaya başlayan Tarım Kredi Kooperatifi bu fiyatı bugün 12.50 liraya çekmiş. Ve ayçiçeğinde resmi bir fiyat açıklanmadığından dolayı Karadeniz Birlik, Çorum’da emaneten alım yapıyor. Yani çiftçi hangi fiyata sattığını bilmiyor ve zor durumda. Çiftçi ürününü tüccara satmak zorunda kalıyor ama tüccarların da deposu dolu. Çünkü bu yılın Mayıs ayı sonuna kadar ithalatta gümrük vergisi sıfırlandı. Bu süreçte tüccar da depolarını ithal ürünle doldurdu. Çiftçi bu fiyatlarla zarar ediyor. Mazota yine zam gelecek. Çiftçi mutlu olsun. Çiftçi para kazansın ki önümüzdeki yıl yine ekim yapabilsin.”

Alım fiyatlarından memnuniyetsizliğini dile getiren Alacalı çiftçiler ise durumlarını şu cümlelerle açıkladılar: “Ayçiçeğinin kilosu geçen yıl 11 liraydı. Geçen yıl 100 bin lira olan traktör bu sene 300 bin lira oldu. Yine tarım aletlerinin fiyatları da üç kat arttı. Geçen sene mibzer 38 bin liraydı. Bu sene 178 bin liraya çıktı. Ama mahsulümüzü geçen yılla aynı paraya satıyoruz.”

Hükümete “çiftçimizi üretime küstürmeyin” diyerek çağrıda bulunan Tahtasız, “Lütfen çiftçiyi mağdur etmeyin. Geçen yıl kilosu 11 lira olan yağlık ayçiçeği tüm girdilere yüzde 100’den fazla zam gelmesine rağmen bu sene 11-12 lira bandında. Çiftçimizin ekime küsmesi ülkemizi zorda bırakacaktır. Biz çiftçimizi desteklemek zorundayız. Üretici mağdur ediliyor. Böyle giderse çiftçimiz ne şeker pancarı eker, ne ayçiçeği eker ne de buğday eker” diye konuştu.